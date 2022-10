O treinador do Marítimo, João Henriques, afirmou esta quarta-feira que a equipa está «surda», relativamente às críticas, e focada em alcançar a primeira vitória, frente ao Paços Ferreira, que procura o mesmo.

«Estamos ‘surdos’ dentro do grupo. Podem fazer o barulho que quiserem por fora, abanar as árvores, chuvas, ventos e tempestades, que não faz mal. Sabemos o nosso trilho e vamos lá chegar. Tenho muita confiança no meu trabalho, sei que é bom, o dos meus colaboradores é bom, e dos meus jogadores está a ser muito bom», afirmou o técnico de 49 anos, na antevisão da partida da 11.ª jornada da Liga.

O jogo vai colocar frente a frente as duas equipas que ainda não venceram na presente temporada, somando apenas dois pontos, fruto de dois empates, resultados que só foram alcançados pelos ‘verde rubros' nas duas últimas duas rondas, a última frente ao Arouca e a anterior no Estádio do Bessa, ambas por 1-1.

«É o passo seguinte. Queríamos que já tivesse acontecido no jogo anterior, mas sentimos que estamos muito mais perto. Eles [jogadores] sentem que cada vez estão mais perto de conseguir a primeira vitória de várias que vamos conseguiu», adiantou.

Quando questionado sobre se a sua passagem pelo comando técnico dos castores poderia ser uma vantagem, João Henriques sublinhou que «cada época é uma história diferente» e que os jogos vão ser sempre encarados pelo Marítimo da mesma forma, independentemente do adversário e do campo.

«Vamos num contexto em que as duas equipas têm dois pontos e deviam estar a fazer melhor do que estão. A partir daí é um campo sempre difícil para todas as equipas, mas que esta época não tem sido assim. Durante o jogo vamos ver se conseguimos puxar a sorte para o nosso lado, porque o trabalho está a ser feito», frisou.

O Marítimo visita na sexta-feira, às 20h15, o Paços de Ferreira, em encontro a contar para a 11.ª jornada da Liga, num encontro com arbitragem de André Narciso.