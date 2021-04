As declarações de Julio Velázquez, treinador do Marítimo, na conferência de imprensa após a vitória sobre o Rio Ave, em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«Acho que fizemos uma primeira parte muito interessante, tentando assumir o jogo, atuando mais no campo adversário. Fizemos um golo e depois tivemos mais duas oportunidades para ampliar o resultado. Se tivéssemos feito o segundo golo, teríamos mais tranquilidade com a bola na segunda parte. Como não fizemos o segundo golo, que na teoria ia dar mais tranquilidade, inconscientemente a tendência foi recuar e não nos podemos esquecer que a outra equipa também joga. Estamos a falar de uma equipa [Rio Ave] com uma qualidade extraordinária, que em situações normais estaria a lutar por lugares europeus, por isso, é normal que na segunda parte tivemos de defender mais.»

[Sobre a luta pela manutenção] «Foram três pontos importantes para esta caminhada, que, como já disse anteriormente, vai ser muito dura, mas vamos terminá-la com sucesso sem dúvida nenhuma. Os rapazes estão com vontade para fazer mais e melhor.»