Miguel Sousa, afastado do plantel principal do Marítimo, disse à agência Lusa que já rescindiu o contrato que o ligava aos madeirenses até 2025 e, entretanto, assinou pelo Mafra, da II Liga, por um ano e meio.

O médio, de 24 anos, tinha renovado contrato com o Marítimo em junho último, mas acabou afastado da equipa que disputa a I Liga, tornando-se no segundo jogador a desvincular-se do emblema madeirense, após o médio norte-americano Joel Soñora.

O atleta natural de Almada chegou na época 2018/19 ao conjunto insular para representar a equipa B, tendo ainda alinhado pela equipa de sub-23 ao longo das quatro temporadas e meia que cumpriu com a camisola maritimista.

A promoção ao plantel que disputa a I Liga aconteceu em janeiro último, tendo-se estreado no patamar mais alto do futebol português a 28 de dezembro de 2021, na vitória caseira diante do Vizela, por 2-0, numa partida marcada pela ausência de cinco habituais titulares, infetados com o coronavírus.

Em contraste com a ponta final da época passada em que disputou nove jogos, Miguel Sousa apenas foi utilizado na presente edição nas três primeiras jornadas, ainda sob o comando de Vasco Seabra.

Já sob a batuta de João Henriques disputou a primeira parte do encontro ante o Farense (derrota por 2-0), a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

O médio centro deixa a Madeira já com o futuro definido, tendo assinado pela formação de Mafra, que ocupa a 12.ª posição da II Liga, até 2024.

No período entre a saída de João Henriques e a entrada de José Gomes no cargo técnico, o Marítimo promoveu algumas alterações no plantel principal, afastando oito jogadores do trabalho com a restante equipa, entre eles Miguel Sousa.

Joel Soñora, Leo Andrade, Clésio Baúque, Lucho Vega, Gonçalo Cardoso, António Zarzana e o guardião Matous Trmal são os restantes jogadores que integram a lista, sendo os dois últimos cedidos a título de empréstimo pelos espanhóis do Valencia e Vitória de Guimarães, respetivamente.