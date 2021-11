Vasco Seabra, que sucedeu a Julio Velázquez no comando técnico do Marítimo, explicou que pretende fortalecer a ligação entre clube e adeptos, levar mais gente ao estádio e «voltar a ter o ‘caldeirão’ a ferver».

«É um clube com uma dimensão muito grande que ganha uma nova alma neste momento. Chegamos com uma vontade muito grande de jogar para ganhar e de sermos uma equipa que domina, que quer jogar para a baliza do adversário, ser combativa e competitiva», afirmou.

Apesar dos maus resultados, técnico de 38 anos mostrou confiança no plantel que tem à disposição, sublinhando «que por esta ou aquela razão as coisas não estavam a acontecer».

«Queremos fazer parte de uma nova forma de estar e da alteração deste paradigma. Enquadramo-nos nas ideias daquilo que nos apresentaram com o objetivo de sermos uma equipa ambiciosa que luta desalmadamente pelos valores do clube», acrescentou.

Já o presidente do Marítimo, Rui Fontes destacou que o clube escolheu «um técnico jovem, ambicioso, competente».

«Queremos que o futebol do Marítimo deixe de ser aquilo que tem sido nos últimos anos. Queremos que o Marítimo cresça, seja mais ambicioso e ao seu nível», explicou o líder dos madeirenses, referindo que a chegada às posições de acesso à Europa não é um objetivo imediato, que passa por «construir ao longo dos anos uma equipa que corresponda à história do clube».

A estreia de Vasco Seabra ao serviço do Marítimo está marcada para 28 de novembro, em jogo da 12.ª jornada da I Liga, frente ao Paços de Ferreira, de onde é natural.