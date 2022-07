O Marítimo anunciou neste domingo a contratação do guarda-redes Matous Trmal, por empréstimo do Vitória de Guimarães.

O emblema insular não divulgou os moldes do negócio relativo ao jogador de 23 anos, que já se juntou ao plantel em estágio em Lousada. Contudo, os vimaranenses informaram que se trata de uma cedência até ao final da temporada, que vai render 50 mil euros. Ficou ainda contemplada uma opção de compra de um milhão de euros por 90 por cento do passe do internacional sub-21 pela República Checa.

Trmal chegou a Guimarães em 2020, mas nunca se assumiu como titular na baliza, tendo realizado apenas 11 jogos na última época.