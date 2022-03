Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa diante do V. Guimarães, no que foi o quinto jogo consecutivo sem vencer nos Barreiros.

«Vínhamos do último jogo fora [vitória em Moreira de Cónegos] e tal como vencemos três jogos em casa, acho que nunca nos deslumbramos, agora não nos deprimimos [por estar cinco jogos sem vencer em casa]. Sabemos que temos um caminho e que neste jogo não fomos tão capazes quanto nos tem sido habitual. Nós não estivemos tão bem, penso que o Vitória também teve mérito naquilo que fez, mas não fomos uma equipa tão capaz do ponto de vista ofensivo para conseguir provocar ainda mais danos no adversário.

Mas penso que foi sempre um jogo bem disputado, com muitas perdas de bolas e momentos de transição, jogado na loucura em alguns momentos. Penso que foi bom para quem seguiu, mas um jogo em que não estivemos com a qualidade que nos é habitual.

Ainda assim, tirando a bola no poste [de Estupiñan], as melhores oportunidades são nossas. O jogo acabou por ficar para quem marcasse e nós não conseguimos fazer os nossos golos. Mas tivemos sempre uma entrega muito grande, um caráter muito grande dos jogadores, num ambiente muito bom, com um público que não se esquece o que temos vindo a fazer.»

[houve ansiedade por ter chegado ao 6.º lugar?]

«Não acredito. Isso nunca foi preocupação nossa e continua a não ser. As expectativas são o que são. Têm andado a falar sobre isso e às vezes não compreendem que a nossa ambição é sempre a mesma: jogar para ganhar. E estes jogadores têm essa ambição e o lugar que ocupamos é também fruto do trabalho que eles fizeram e que vão continuar a fazer.»