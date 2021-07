Memphis Depay, um dos reforços do Barcelona para a nova temporada, confessa que está «muito emocionado» por representar o clube da cidade condal

«É um dia especial, estou muito emocionado por representar o Barcelona e ir ao estádio. É tudo espetacular e vai ser um dia incrível. Espero ganhar muitos títulos, foi para isso que vim para este grande clube, tem uma história riquíssima. Estou desejoso de conhecer toda a gente no clube», afirmou Depay, em declarações prestadas ao canal do clube.

O internacional holandês deixou, também, fortes elogios ao treinador Ronald Koeman.

«Progredi muito com ele, especialmente na seleção, ao tornar-me importante para a equipa. Deu-me muita confiança e também muita ajuda, sobretudo quando estava lesionado. Insistiu comigo para vir aqui assinar com o melhor clube do mundo. Estou muito feliz por estar aqui e estou pronto para lutar por ele», concluiu Depay.