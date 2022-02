Os sinais de retoma não são transversais a todos os mercados mas, lentamente, o futebol vai dando sinais de estar a recuperar do estrangulamento económico provocada pela pandemia.

Nesta mercado de inverno, houve quatro negócios que entraram diretamente para o top-15 das transferências mais caras de sempre na janela de transferência de janeiro. Uma delas - de Dusan Vlahovic da Fiorentina para a Juventus por 70 milhões de euros (fora comissões) - saltou diretamente para o pódio, mas a venda de Luis Díaz do FC Porto ao Liverpool também está entre as 15 (está no 13.º), podendo escalar mais posições dependendo do que os azuis e brancos possam ainda arrecadar das variáveis acordadas com os Reds.

Nesta lista está também a venda de Bruno Fernandes do Sporting para o Manchester United em 2020.

