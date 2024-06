Na hora da despedida, João Mendes declarou-se ao FC Porto nas redes sociais, expressando orgulho e gratidão pelos últimos três anos.

O lateral, de 24 anos, ingressou na equipa B dos portistas proveniente do Vitória de Guimarães, onde cresceu entre 2018 e 2021. Antes, integrou a formação de Penafiel, Marco 09 e Amarante.

«Futebol Clube do Porto, que honra poder fazer parte da tua história. As palavras faltam ao expressar a minha tamanha gratidão, jogar no clube do meu coração foi a concretização de um sonho. A toda a família portista, o meu muito obrigada por me acolherem durante estes três anos. Azul e branco é, e sempre será, o coração», escreveu.

Natural do Marco de Canaveses, o defesa esquerdo prepara o regresso a Guimarães, assim como a estreia pela equipa principal dos «Conquistadores». No currículo leva a conquista de uma Liga e de uma Taça de Portugal.

Caso ainda não se tenha apercebido, o Vitória de Guimarães conta, até ver, com a dupla João Mendes, o médio e o defesa esquerdo.