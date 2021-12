O Barcelona vive dias de aperto financeiro, mas os 'culés' já se bateram com os outros tubarões europeus pela contratação das maiores promessas mundiais. Durante as negociações, faltou apenas fechar as transferências.

«Mbappé? Qualquer jovem jogador que se destacava na Europa estava controlado, o problema vinha depois com toda a burocracia que complicava tudo», assumiu Josep Moratalla, antigo scout dos catalães, à Esports 3.

Outra das transferências falhados foi a do inglês Jude Bellingham. «Tínhamos o Bellingham aqui antes de ele assinar pelo Dortmund. Quando vejo agora que o Liverpool quer pagar 100 milhões de euros, rio-me. Nunca entendi porque nunca fizemos essas contratações», reconheceu.

«Além da Covid-19 e do problema económico do clube deve-se à gestão dos últimos anos. Contrataram-se jogadores a preços milionários que não têm o nível do Barça e agora já não é possível competir com outros clubes.»