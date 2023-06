Avizinha-se como a grande novela deste mercado de verão – que ainda agora começou – e a cada passo somam-se novos capítulos. Depois de explicada a carta enviada ao PSG, Kylian Mbappé voltou a vir a público dizer que vai continuar nos parisienses na próxima temporada e garantiu que, em momento algum, pediu para sair para o Real Madrid.

Apesar das justificações do avançado francês, o PSG parece não ter ficado agradado e, de acordo com a ESPN, está disposto a ouvir propostas acima dos 150 milhões de euros. Contudo, o caso muda de figura se o Real demonstrar interesse. Aí, o preço sobe.

Mas, se o PSG quer vender, também poderá estar prestes a investir. A Sky adianta que Lucas Hernández já informou o Bayern Munique que quer mudar-se para Paris e os bávaros definiram o preço: 60 milhões, mais variáveis.

Ainda no futebol internacional, o guarda-redes do Milan Mike Maignan terá rejeitado o Chelsea e, no mercado de treinadores, Jota pode vir a ser orientado por Brendan Rodgers no Celtic.

Quem já tem novo treinador é Francisco Conceição, depois de o Ajax ter oficializado Maurice Steijn.

Oficial, também, é a contratação de Jude Bellingham: em comunicado, o Real Madrid revelou que já finalizou o acordo com o Borussia Dortmund e o inglês assina por seis temporadas.

O Maisfutebol reúne todas as informações e rumores, em constante atualização.

