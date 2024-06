A Roma anunciou, na tarde desta terça-feira, que o avançado Andrea Belotti foi vendido ao Como. O clube do norte de Itália confirmou depois que o jogador assinou um contrato válido por duas épocas.

Belotti chegou aos 'giallorossi' no verão de 2022, ainda no reinado de José Mourinho. O avançado fez 68 jogos e marcou 10 golos pela equipa romana.

No mercado de janeiro, Belotti transferiu-se para a Fiorentina a título de empréstimo, onde fez quatro golos em 24 jogos.

«Escolhi o Como porque fiquei impressionado com o projeto muito ambicioso que o treinador e os proprietários me mostraram. Falando com o treinador, compreendi a sua ideia de futebol e a sua forma de jogar cada jogo. Foi uma decisão importante porque a sua mentalidade encaixa perfeitamente na minha. Há tudo o que é preciso para fazer bem», disse Belotti, citado pelos meios do clube.

Esta é a terceira contratação da equipa recém-promovida à Serie A, depois de Gabriel Strefezza e Matthias Braunoder. Cesc Fàbregas é o treinador-adjunto (mas treinador de facto) do clube.

Aos 30 anos, Belotti assume um novo desafio. Foi campeão europeu em 2021, pela seleção italiana, mas não figurou nas escolhas de Luciano Spalletti para esta edição.

