Taichi Fukui é o sexto reforço do Arouca para a nova temporada. O médio japonês, de 19 anos, segue para a segunda época em Portugal, depois de representar o Portimonense. O jovem nipónico está vinculado ao Bayern Munique desde 2023.

Formado no Sagan Tosu, efetivou o talento nos escalões de formação da seleção do Japão, nomeadamente no Mundial de sub-20 de 2023.

Pelo Bayern Munique, Fukui somou 15 partidas e um golo na equipa B. Antes, pela equipa principal, a estreia aconteceu em setembro de 2023, na primeira eliminatória da Taça, ante o Presussen Munster (0-4), então na terceira divisão.

Ao minuto 63, Taichi Fukui recebeu as últimas indicações de Thomas Tuchel e rendeu Laimer no meio-campo.

Na segunda metade da temporada, o nipónico reforçou o Portimonense, por empréstimo. Ao cabo de 13 jogos, assinou um golo e uma assistência, ambos na derrota na receção ao Sp. Braga (3-5).

O empréstimo do jovem japonês contempla uma opção de compra, ainda que o Arouca não a tenha revelado. O Transfermarkt avalia o médio em 700 mil euros.

Assim, Gonzalo García conta com seis reforços: o guarda-redes Nico Mantl, os defesas Chico Lamba, Jose Fontán e Alex Pinto, e os médios Pablo Gozálbez e Taichi Fukui. Por sua vez, Tiago Esgaio assinou em definitivo pelos «Lobos», após três épocas emprestado pelo Sp. Braga.

