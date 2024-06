Vieirinha renovou pelo PAOK de Salónica por mais um ano. O experiente atleta português assinou até 2025, conforme anunciado pelas plataformas oficiais do PAOK, nesta terça-feira. Terá 39 anos no final do contrato.

Em comunicado, o clube diz que «a sua experiência e capacidade de liderança foram fundamentais para o sucesso da equipa». Na época passada, o PAOK foi campeão grego.

Vieirinha já fez 330 jogos pelo clube, marcando 51 golos e assistindo em 43 ocasiões. É detentor de vários recordes, incluindo o de estrangeiro com mais jogos na história do clube.

O campeão europeu, em 2016, está no clube desde 2017/18, na segunda passagem pelo emblema grego. Antes disso, esteve em Salónica entre 2008 e 2011. Jogou também no Wolfsburgo, da Alemanha.