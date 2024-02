Luiz Henrique extravasou as emoções no momento de falar aos jornalistas, durante a apresentação no Botafogo. O extremo, de 23 anos, está de regresso ao Brasileirão, após uma época e meia no Betis, período no qual somou quatro golos e 10 assistências em 64 jogos.

Ainda assim, a contratação do avançado, formado no Fluminense, custou ao emblema carioca cerca de 16 milhões de euros (mais quatro mediante a concretização de determinados objetivos), um valor recorde do futebol brasileiro, segundo a imprensa do país.

Na conferência de imprensa de apresentação, Luiz Henrique lembrou os momentos de dificuldade, de «muito sofrimento», mas sublinhou, sobretudo, o «orgulho» em assinar pelo Botafogo.

«Eu trabalho muito, sou dedicado, todos os dias estou rindo, nunca estou de cara feia. Deus está a retribuir tudo isso. Vou fazer de tudo, aplicar todos os meus talentos para ajudar o Botafogo, que merece estar no topo», disse, ainda emocionado.

Luiz Henrique irá encontrar os ex-FC Porto Tiquinho e Carlos Eduardo, assim como o ex-Benfica Marçal.