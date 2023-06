O mercado de transferências começa, por fim, a aquecer e começam a surgir notícias de vários negócios milionários.



De acordo com o «The Athletic», Kyle Walker pretende deixar o Manchester City. O internacional inglês ficou decepcionado com o facto de não ter sido titular na final da Champions contra o Inter de Milão e não está satisfeito com o seu tempo de utilização. O lateral tem o objetivo de estar presente no Euro 2024 e admite deixar o Etihad para ter mais minutos.



Em sentido contrário, os «citizens» querem recrutar Gvardiol e já iniciaram conversas com o Leipzig, noticia o jornalista Fabrizio Romano. O clube germânico pretende encaixar uma quantia avultada pelo internacional croata, considerado um dos defesas mais promissores da nova geração.



De Inglaterra surgem ainda notícias de que Guardiola está prestes a perder um dos seus adjuntos: Enzo Maresca está muito perto de se tornar treinador do Leicester, emblema que desceu na última época ao Championship.

Há ainda nova informações sobre Moisés Caicedo, jogador que promete aquecer o verão. Segundo o «The Times», o Chelsea está disposto a abrir os cordões à bolsa para segurar o internacional equatoriano. O Brighton pretende encaixar cerca de 90 milhões com a venda do médio, um valor que os blues pretendem baixar com a inclusão de jogadores no negócio.

Por seu turno, o Bayern Munique está disposto a pagar o valor da cláusula de rescisão (50 milhões de euros) para assegurar os serviços de Kim Min-Jae, defesa sul-coreano que foi um dos pilares do título de campeão do Nápoles.

Quanto ao mercado nacional, esta sexta-feira pode trazer novidades sobre José Gomes, o escolhido para suceder a Vítor Campelos no comando do Desp. Chaves. Por sua vez, Frederico Varandas revelou que Gyokeres interessa ao Sporting e Ugarte já falou como novo jogador do PSG apesar de o negócio ainda não estar totalmente concluído.

O Maisfutebol reúne todas as informações, em constante atualização.

ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS