Frederico Varandas, em entrevista à Sporting TV, diz que Manuel Ugarte ainda é jogador do Sporting, mas também diz que há 95 por cento de possibilidades de sair a 1 de julho e que há dois clubes interessados em bater a cláusula de rescisão. Um será o Paris Saint-Germain, mas o segundo interessado, que tem sido apontado como sendo o Chelsea, o presidente dos leões preferiu não revelar.

«Ugarte é um grande jogador, com excelente caráter, grande profissional, mas que não é jogador do PSG, é jogador do Sporting. Se me perguntar a opinião, tem 95 por cento de hipóteses de sair do Sporting. Dois grandes clubes europeus querem-no, um é o PSG. Chelsea? Não comento», começou por referir.

Ugarte ainda é jogador do Sporting, mas apenas por mais duas semanas. «Há dois clubes que bateram a cláusula de rescisão. Fizeram propostas ao jogador e ele optou por um clube e depois mudou de opinião, é normal. Dissemos as condições, era o valor da cláusula e outros custos que tem de ser o clube comprador a assumir. Não está preto-no-branco com o PSG. Há outro clube disposto dar o valor, mas não lhe posso dizer que será o PSG», acrescentou.

Caso se confirme a venda de Ugarte pelo valor da cláusula [60 milhões de euros], Frederico Varandas garante que o Sporting, mesmo sem Liga dos Campeões, não precisa de vender mais nenhum jogador.

«Vendemos em janeiro o Porro sem querer, pelo valor da cláusula. Fizemos um crescimento sustentável e um trabalho de formiga para não destruir a equipa toda. Se tivermos de fazer a venda de Ugarte, não vamos vender mais nenhum jogador do plantel. Este processo de venda de Ugarte também teve um aspeto importante: recomprámos mais dez por cento de Ugarte antes de o vender. O PSG sabe as condições, só o vamos fechar depois de 1 de julho. Estamos tranquilos, Ugarte tem dois grandes clubes a querer o jogador, preferiu o PSG. Neste momento, a decisão está no PSG», contou ainda.

Quanto ao restante plantel, o presidente só admite novas saídas pelos respetivos valores das cláusulas. «O sonho de qualquer presidente era fazer vendas na primeira semana do mercado e fazer compras também na primeira semana. Fechar o plantel o mais rapidamente possível. Vendas? Não vamos vender mais nenhum jogador que consideramos nuclear. Nenhum jogador será negociável pelo Sporting. É bater a cláusula, um pagamento. Se isso acontecer, temos de ir ao mercado. Pode haver jogadores com menos espaço e que queiram mais minutos. Se houver uma boa oportunidade, podemos estar abertos a negociar», explicou.

Gyokeres pode custar 20 milhões: «Temos capacidade para isso»

Quanto a reforços, Varandas admite que a SAD está à procura de um avançado e não afasta a possibilidade do alvo ser Gyokeres, avançado sueco, de 20 anos, que milita no Coventry.

«Não vou dizer que é mentira. É um dos jogadores referenciados. (…) Começámos a falar em falta de eficácia e o treinador disse que pretende ir buscar um avançado. Se houver saídas, vamos colmatar. Poderá haver mais entradas cirúrgicas em algumas posições», começou por referir.

Um avançado que pode custar 20 milhões de euros que, a confirmar-se, seria o maior investimento de sempre do clube num só jogador. «Os valores falados, 15/20 milhões, são consequência da evolução. Contratávamos jogadores de três ou quatro milhões de euros, não tínhamos mais condições. Ao longo destes cinco anos fomos crescendo, passamos para investimentos de seis/sete milhões, passámos para 10, contratámos um por 16 e, se tivermos de ir aos 20 milhões, temos capacidade para isso», destacou ainda.