As últimas horas do mercado de transferências trouxeram várias novidades, sobretudo de França, onde o prestigiado L'Équipe avançou com o fim das negociações entre o Paris Saint-Germain e Julian Nagelsmann.

As duas partes estavam em negociações há várias semanas, mas segundo a publicação francesa, essas negociações caíram nas últimas horas por mútuo acordo.

Em Espanha, o programa Tribuna Deportiva noticiou o interesse de Benfica e FC Porto em Facundo González, jovem defesa-central uruguaio que pertence aos quadros do Valência.

Facundo González, de 20 anos, tem atuado pela equipa B do Valência e ajudou recentemente o Uruguai a vencer o Campeonato do Mundo de sub-20, sendo totalista na prova.

Em Inglaterra, o Chelsea anunciou a saída a custo zero de Tiemoué Bakayoko, médio que foi contratado pelo clube em 2017 a troco de 40 millhões de euros.

