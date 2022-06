O futebolista senegalês Sadio Mané é reforço do Bayern Munique até 2025, confirmou esta quarta-feira o emblema alemão.

O atacante africano de 30 anos terminou uma ligação de seis temporadas com o Liverpool e assinou com os bávaros para as próximas três temporadas, até 30 de junho de 2025, informou o Bayern, em comunicado, esta manhã.

O Bayern vai ser o quinto clube de Sadio Mané no futebol europeu, depois Metz, Salzburgo, Southampton e Liverpool.

[EM ATUALIZAÇÃO]