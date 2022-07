Depois de Vitinho, o Arouca anunciou mais um reforço esta quarta-feira: Oriol Busquets.



Tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, o médio espanhol que realizou a formação no Barcelona e assinou pelos arouquenses. Assinou por três anos.



O jogador de 23 anos fez, em 2021/22, dez jogos pelo clube que garantiu a permanência no principal campeonato francês. Formado no Barcelona, chegou a jogar na equipa principal dos catalães e foi cedido ao Twente em 2019/20, na sua primeira de duas experiências até ao momento fora de Espanha. Há um ano, saiu para o Clermont.



TUDO SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS



Vitinha e Busquets juntam-se a Ignacio Arruabarrena (Wanderers), Rafa Mújica (Las Palmas), Morlaye Sylla (Horaya), Jerome Opoku (Vejle/Fulham), Tiago Esgaio (Sp. Braga, empréstimo), João Valido (V. Setúbal), Bogdan Milovanov (Sporting Gijón), Ismaila Soro (Celtic, empréstimo), Rafael Fernandes (Sporting B) e Mustafa Kizza (sem clube) entre os reforços já confirmados no Arouca.