O At. Madrid anunciou nesta quarta-feira a contratação do avançado Matheus Cunha. O jogador brasileiro chega dos alemães do Hertha Berlim com contrato válido por cinco temporadas.

Matheus Cunha foi formado no Coritiba, chegando ao futebol europeu em 2017 pela porta dos suiços do Sion. Mais tarde, chegou ao Leipzig, onde jogou duas temporadas, até mudar para o Hertha Berlín em 2019/20.

Com 13 golos e 10 assistências, Matheus Cunha muda-se para Espanha e junta-se a João Félix no At. Madrid. Os «colchoneros» juntam o brasileiro a Luis Suárez nas opções para a frente de ataque.