Gianluca Prestianni já está em Lisboa para iniciar todo o processo de adaptação ao Benfica, com quem vai assinar contrato somente no dia 31 de janeiro, quando completar 18 anos.

Antes de pisar em solo português, o extremo argentino, segundo apurou o Maisfutebol, passou por Madrid, onde fez exames médicos com a autorização do emblema encarnado. Logo depois, deixou a Espanha e seguiu para a capital portuguesa.

Aos 17 anos, Prestianni vai custar 9 milhões de euros fixos, com outros 2 milhões de euros por objetivos, por 85% do passe. Tem em mãos para firmar um vínculo com validade até 2029.

O negócio a envolver Gianluca Prestianni ainda não foi oficializado pelo Benfica, mas, por outro lado, já foi anunciado pelo Vélez Sarsfield, onde o jogador foi formado e estreou como profissional em 2022.