O Canelas contratou Gustavo Mendonça, médio que terminou recentemente a formação no Benfica.



O clube, que disputa a Liga 3, anunciou a chegada do jogador de 19 anos através de uma publicação nas redes sociais.



Gustavo Mendonça iniciou a formação no Amares e na Casa do Benfica da Póvoa de Lanhoso, mudando-se para o Seixal em 2015/16. Desde então, o jovem jogador percorreu todos os escalões de formação das águias e na última época conquistou o título de juniores, tendo participado em 21 jogos.