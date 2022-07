Julian Weigl falhou o Benfica-Nice desta sexta-feira por motivos físicos.

O internacional alemão ficou na bancada por lesão, tal como os reforços João Victor e Ristic.

Samuel Soares, Kokubo, Gabriel, Diogo Gonçalves, Taarabt, Tiago Gouveia, Seferovic, Peter Musa e Rodrigo Pinho foram os outros jogadores que ficaram de fora, mas por opção técnica.

O Benfica venceu o Nice por 3-0, em jogo do Troféu do Algarve, com golos de Rafa, Otamendi e Gilberto.