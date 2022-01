Jhonder Cádiz está muito perto de reforçar o Famalicão, confirmou o Maisfutebol.



Benfica e minhotos vão tentar concluir as negociações pelo internacional venezuelano ainda este domingo. Segundo foi possível saber, os encarnados vão permitir a saída em definitivo do avançado de 27 anos, ficando com metade do seu passe.



A concretizar-se o negócio, Cádiz vai regressar a Portugal depois de passagens por União da Madeira, Nacional, Moreirense e Vitória de Setúbal. Contratado pelas águias em 2019, o atacante viveu sucessivos empréstimos a Dijon e Nashville SC.