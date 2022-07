O futebolista brasileiro Sidnei, que em Portugal esteve ligado ao Benfica de 2008 a 2013, é reforço dos espanhóis do Las Palmas para 2022/23, confirmou esta quinta-feira o emblema que disputa a II Liga espanhola.

Sidnei, central de 32 anos, volta assim ao futebol espanhol, depois de ter saído do Betis no final do verão de 2021 e de, no final o último ano, ter voltado ao Brasil, onde jogou entretanto no Cruzeiro e, mais recentemente, no Goiás.

Formado no Internacional, onde subiu a sénior antes de rumar ao Benfica durante cinco épocas – sendo que em 2011/12 foi cedido pelas águias ao Besiktas – Sidnei vai para o seu quarto clube espanhol da carreira, depois de Espanhol, Deportivo e Betis, num período que foi de 2013 a 2021 no país vizinho.