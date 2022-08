Yanis Hamache foi, esta quarta-feira, integrado no treino do Boavista após falhada a transferência para o Dnipro.



O internacional argelino foi autorizado no início da semana passada a ausentar-se dos trabalhos para acertar a mudança para o emblema ucraniano, mas o negócio 'caiu'.



«Recebi muitas mensagens de adeptos do Boavista que me tocaram muito. Quero dizer que neste momento ainda estou no Boavista. Não saí», publicou o lateral-esquerdo nas redes sociais, colocando um vídeo do seu regresso a Portugal já na noite de terça-feira.



Hamache, de 23 anos, foi titular no triunfo caseiro do Boavista contra o Santa Clara, a 14 de agosto. Na altura, o jogador deslocou-se para junto dos adeptos axadrezados no final do encontro e deixou o relvado em lágrimas.

O defesa tem contrato com o Boavista até 2023 e já pode ser opção para a receção ao Benfica, da quarta ronda da Liga. O Boavista-Benfica joga-se sábado, às 18h00, no Bessa.