O Famalicão anunciou a chegada do defesa francês Dylan Batubinsika. O jogador de 25 anos assinou um contrato de quatro temporadas.

O Antuérpia, da Bélgica, também se despediu do jogador, depois de 85 jogos em quatro temporadas pelos belgas.

O reforço do Famalicão, que já tinha sido antecipado pelo Maisfutebol, tem 25 anos, mede 1,84 metros e fez toda a formação no Paris Saint-Germain. Em 2016 assinou, de resto, contrato profissional com o emblema da cidade-luz, mas acabou por nunca se estrear na equipa profissional.