Depois de duras negociações, Ousmane Dembélé renovou contrato com o Barcelona até 2024 há dois anos e esta temporada, esteve em bom plano ao assinar oito golos e nove assistências. O internacional francês revelou que o clube catalão pretende renovar-lhe o vínculo até 2027.

«O Barcelona quer que renove até 2027, o meu representante está a conversar com eles. Estou feliz na equipa e sinto-me em casa no Barcelona. Vamos ver o que irá acontecer», referiu, em entrevista à Marca.



O gaulês, de 26 anos, recusou a hipótese de deixar a Catalunha para jogar no PSG. «Nunca me imaginei fora do Barcelona. Existiram negociações, o futebol é mesmo assim. Muitas coisas foram ditas. Quando há negociações, há momentos melhores e momentos piores, não é como no Football Manager ou no FIFA», disse.



«PSG? Não entendo por que razão se fala tanto do PSG. Deve ser por eu ser francês, mas nunca houve nada», reforçou.