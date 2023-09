O futebolista português Gil Dias é reforço do Légia de Varsóvia por empréstimo do Estugarda, anunciou esta segunda-feira o emblema da Polónia.

«O atacante português Gil Dias, que jogou na La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga e Champioship, juntar-se-á ao Légia por empréstimo de um ano do Estugarda. O clube da capital tem opção de preferência», pode ler-se, no comunicado do Légia.

O emblema polaco, onde também jogam os portugueses Yuri Ribeiro e Josué Pesqueira, fez adivinhar a chegada de Gil Dias recorrendo a um dos bonecos da série de animação “Os Ursinhos Gummi”.

Mais tarde, já após a oficialização, o Légia brincou com o especialista em transferências Fabrizio Romano, que em agosto deu conta de que Gil Dias era esperado como reforço do Al Khaleej, da Arábia Saudita. «Atualização, por favor, Fabrizio Romano», referiu o Légia, recuperando a publicação de Romano, sobre essa possibilidade de mercado.

Gil Dias, de 26 anos, chega a Varsóvia depois de meia época no Estugarda. Assinou pelos alemães depois de sair do Benfica.

Famalicão, Granada, Mónaco, Olympiakos, Nottingham Forest, Fiorentina, Rio Ave, Varzim e Sp. Braga B foram os outros clubes que representou como sénior, depois do percurso de formação entre Sp. Braga, AD Sanjoanense, Sporting e Gafanha.