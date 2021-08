O Estoril oficializou a contratação do defesa Patrick William. O jogador brasileiro deixa o Famalicão para reforçar o clube canarinho, recém-promovido à Liga.

O Estoril não comunica a duração do contrato, mas sabe o Maisfutebol que Patrick assinou contrato por três temporadas.

Patrick William foi formado no Cruzeiro, no Brasil. Jogou no Tupi, no Ceará e no Vila Nova antes de se mudar para o Famalicão, na primeira experiência fora de portas. Em três épocas, Patrick disputou pelos famalicenses 46 jogos, um deles já nesta temporada.