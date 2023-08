O FC Porto anunciou a contratação de Gustavo Lacerda.



O guarda-redes de 18 anos chega aos dragões proveniente dos brasileiros do Mirassol e vai integrar a equipa de sub-19. Na época passada o guardião afirmou-se nos sub-20 do clube de São Paulo e disputou 16 jogos entre Copinha e o Paulista.



«Sempre acompanhei muito o FC Porto na Liga dos Campeões. Gosto muito do Diogo Costa, é uma inspiração para mim, um grande guarda-redes», referiu, citado pelos meios do clube.