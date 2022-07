Willian Arão está muito perto de voltar a trabalhar com Jorge Jesus.



O Flamengo informou, em comunicado, que tem «acordo inicial» para a transferência do médio brasileiro para o Fenerbahçe. De acordo com o Mengão, o jogador de 30 anos vai viajar para a Turquia em breve para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes.



Arão está desde 2016 no Flamengo após passagens por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianense e Botafogo. No emblema carioca, o futebolista foi orientado por Jesus em 2019, tendo conquistado quatro títulos.



No Brasil ficou célebre «tá mal Arããããããão», uma reprimenda do português ao seu jogador. Recorde esse momento: