O Fenerbahçe de Jorge Jesus deu por terminada neste domingo a pré-temporada no que diz respeito a jogos de preparação.

Com Miguel Crespo a titular, a equipa de Istambul derrotou os ingleses do Hull City (Tobias Figueiredo esteve no 11 inicial) por 2-0, com ambos os golos a surgirem já nos minutos finais: Arda Guler, adolescente de 17 anos lançado na época passada, fez o 1-0 aos 87 minutos e aos 89m Dursun fechou a contagem.

O golo de Arda Guler, considerado um dos jovens prodígios da formação do Fenerbahçe e do futebol turco, foi apontado através da cobrança exímia de um livre direto e, no banco, Jorge Jesus esboçou um sorriso de satisfação de quem está a olhar para um diamante em bruto.

Com esta vitória, o Fenerbahçe elevou a série na pré-época para cinco vitória e um empate. No próximo dia 20 há jogo com o Dínamo Kiev para a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.