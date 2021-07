O presidente do Galatasaray, Burak Elmas, revelou que o clube já tem acordo com Gedson Fernandes e acredita que este voltará ao clube de Istambul em breve.



«Temos um acordo com Gedson, mas houve uma revolução no Benfica. Penso que o jogador vai juntar-se a nós em breve. Ele quer vir», revelou em declarações ao jornal «Haberturk».



Além das negociações pelo internacional sub-21 português, noticiadas pelo Maisfutebol oportunamente, o dirigente confirmou que o Gala está a tentar recrutar Kurzawa ao PSG.



«O Kurzawa é um jogador que queremos contratar. Estamos em contacto com o PSG», adiantou.



Lembre-se que o português Gedson esteve ao serviço do Galatasaray na segunda metade da época passada, tendo disputado 18 jogos.