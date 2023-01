O futebolista internacional pela Costa Rica, Roan Wilson, é reforço do Gil Vicente, confirmou este sábado o clube de Barcelos, da I Liga.

Wilson, médio de 20 anos, internacional por três vezes pela seleção, esteve no Mundial 2022, no Qatar, tendo entrado no jogo frente à Alemanha, da fase de grupos.

O clube minhoto não adiantou a duração do contrato com o atleta, que chega depois de ter jogado, na Costa Rica, pelo Limón FC e pelo Municipal Grecia.