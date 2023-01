Kazuyoshi Miura, o jogador mais velho do Mundo, está muito perto de se tornar reforço da Oliveirense, sabe o Maisfutebol.



O futebolista, de 55 anos, já está em Portugal e vai cumprir os habituais testes médicos esta sexta-feira antes de assinar contrato. O avançado prepara-se para viver a quinta experiência fora do Japão depois de passagens por Itália, Brasil, Croácia e Austrália.



«É um problema porque a minha paixão pelo futebol continua a crescer. Se eu continuar assim, vou morrer como Kazu. Sei que o meu corpo está diferente do que quando tinha 50 anos. Treino uma hora e meia e depois, tenho de ter o dobro do cuidado com o meu corpo e fazer massagens, pelo menos, durante duas horas», referiu, ao jornal «Sponichi» antes da viagem.



A menos de um mês de completar 56 anos, Miura sabe quando vai encerrar a carreira. «Acho que não será possível jogar até aos 60. No entanto, quando tinha 50 também achava que aos 55 não ia jogar. Fiquei desapontado por não ter ido ao Mundial, deu-me uma nova motivação», atirou.



Miura deverá, ao que tudo indica, representar a Oliveirense na 38.ª época da carreira.