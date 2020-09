O Wolverhampton contratou o defesa Tote Gomes ao Estoril. O clube português confirmou, esta quarta-feira, a saída do luso-guineense para o clube inglês, sem detalhar os contornos do negócio.

Em nota oficial, a SAD do Estoril «informa que chegou a acordo com o Wolverhampton, de Inglaterra, para a cedência dos direitos desportivos do atleta». Os britânicos ainda não se pronunciaram.

Tote, que fez formação no Fontainhas e no Cascais, antes de chegar aos juniores do Estoril, estava no clube amarelo desde 2017. Jogou ainda nos sub-23 e na equipa principal, nesta por três vezes em 2018/2019.