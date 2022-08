Ramiz Zerrouki revelou que vai transferir-se do AZ Alkmaar para o Feyenoord. O internacional argelino e explicou os motivos da sua saída para Roterdão e acabou por dizer mais do que o que deveria.



«Todos os jogadores são ambiciosos e querem dar um passo em frente. Pessoalmente espero que o clube tenha em consideração o meu futuro. Como tem sido dito, um jogador vai sair e eles olham para mim como o seu substituto», disse, citado De Telegraaf, após a partida contra o FK Cukaricki, da Liga Conferência.



De acordo com a imprensa neerlandesa, o médio de 27 anos estava a referir-se a Fredik Aursnes, noruguês que tem sido apontado como possível reforço do Benfica. O técnico do Feyenoord, Arne Slot, negou qualquer proposta oficial pelo médio.