Nuno Tavares vai jogar no Nottigham Forest nesta época. A revelação foi feita pelo treinador do histórico clube inglês, Steve Cooper, confirmando a notícia do Maisfutebol.



«Há algumas coisas por fazer, sentimos que podem ajudar-nos. Acredito que o [Nuno Tavares] Tavares e o Murillo já estão nas etapas finais [para concluir as transferências]. Ainda não está fechado, mas os processos estão a correr bem. Até estar tudo oficialmente feito, nunca sabemos. Há rumores que são verdade, outros nem por isso. Se tivermos oportunidade de melhorar a equipa, assim faremos», referiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Chelsea.



Segundo a imprensa inglesa, o internacional sub-21 português vai deixar o Arsenal e mudar-se para o Forest por empréstimo. Na época passada, o lateral-esquerdo esteve cedido pelos «gunners» ao Marselha: fez 39 jogos e marcou seis golos.