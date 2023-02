Santiago Arias é reforço do FC Cincinnati, da Major Legue Soccer.



O clube norte-americano informou que o lateral-direito assinou até ao final do ano com a opção de prolongar até 2024.



Recorde-se que o internacional colombiano estava sem clube depois de ter terminado uma ligação de quatro anos ao Atlético de Madrid.



Arias, de 31 anos, conta com passagens por La Equidad, Sporting, PSV, Atlético, Bayer Leverkusen e Granada.