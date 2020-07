O AC Milan contratou Simon Kjaer em definitivo, informou o clube italiano.



O central de 31 anos chegou a Milão em janeiro por empréstimo do Sevilha, tendo disputado 13 encontros. O internacional dinamarquês assinou pelos rossoneri até 2022.



Kjaer fixou-se no plantel do Sevilha entre 2017 e 2019, acabando cedido temporariamente à Atalanta. Com apenas seis encontros em seis meses no conjunto de Gasperini, o defesa mudou-se para o AC Milan, clube que agora o resgata em definitivo.