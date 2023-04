Olivier Giroud renovou contrato com o AC Milan, informou o clube.



A duração do novo vínculo do avançado francês, máximo goleador da história da sua seleção, não foi revelado pelo campeão de Itália. O atacante, de 36 anos, era um dos futebolistas do plantel que terminava contrato no próximo verão.



Giroud chegou ao AC Milan em 2021 e desde então contabiliza nove assistências e 27 golos, o último dos quais anotado na última noite contra o Nápoles, nos quartos de final da Champions, num total de 78 jogos.