O Arsenal oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Leandro Trossard.



O internacional belga chega ao norte de Londres proveniente do Brighton, clube pelo qual marcou 25 golos em 121 jogos ao longo de três épocas e meia. O extremo, de 28 anos, assinou «um contrato de longa duração» com os gunners, refere a nota do clube.

Trossard, que fez parte da seleção da Bélgica que esteve no Mundial 2022, despontou no Genk antes de chegar aos «seagulls». É o primeiro reforço do Arsenal, líder da Premier League, neste mercado de inverno.



Os valores do negócio não foram revelados, mas a imprensa inglesa refere que o negócio ficou fechado por cerca de 30 milhões de euros.