O Lyon oficializou a contratação de Jerôme Boateng para as próximas duas temporadas. O internacional alemão, campeão do Mundo em 2014, era um jogador livre, depois de ter rescindido com o Bayern de Munique.

O Lyon será o quinto clube da carreira do defesa central, depois de passagens por Hertha Berlim, Hamburgo, Manchester City e o já mencionado Bayern de Munique.