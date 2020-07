Mudança de comando técnico no Mónaco: o treinador Roberto Moreno foi despedido e, para o seu lugar, o emblema do Principado decidiu apostar em Niko Kovac, informaram fontes do clube ao L'Équipe.



Roberto Moreno tinha contrato até 2022, mas depois de chegar no final de junho só teve dois meses para mostrar algum do seu trabalho. A pandemia interrompeu e, mais tarde, terminou com a Ligue 1, deixando os monegascos fora dos lugares de acesso à Europa.



A Ligue 1 arranca a 22 de agosto e Niko Kovac, ex-Bayern Munique, será o homem a estar no banco para a receção ao Reims. Gelson Martins também já poderá competir em agosto, depois de ter o seu castigo reduzido.