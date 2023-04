O Olympiakos e James Rodríguez chegaram a acordo para a rescisão de contrato, informou o clube.



O internacional colombiano, de 31 anos, chegou a Atenas no início da época e participou em 23 jogos, tendo feito cinco golos e seis assistências.



O motivo para o fim da ligação entre ambas as partes não partilhado pelo clube do Pireu.



James conta, recorde-se, com passagens por Envigado, Banfield, FC Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton e Al-Rayyan, além do Olympiakos.