Aaron Ramsdale renovou contrato com o Arsenal, informou o clube.



Os «gunners» não revelaram a duração do novo vínculo do guardião, mas a imprensa inglesa noticia que este é válido até 2027.



O internacional inglês, de 25 anos, chegou ao norte de Londres em 2021 oriundo do Sheffield United. Desde então, Ramsdale assumiu-se como titular da baliza do Arsenal e disputou um total de 76 jogos.



Além de Arsenal e Sheffield United, o guardião jogou ainda no Bournemouth, no AFC Wimbledon e no Chesterfield.