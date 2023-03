Ilkay Gundogan está em final de contrato com o Manchester City e já pode assinar por qualquer clube. O empresário garantiu que o futuro do médio continua em aberto e aproveitou para negar qualquer acordo com o Barcelona para a próxima temporada.



«Não há acordo com nenhum clube. Nas últimas semanas o Ilkay esteve apenas focado no Manchester City e no nascimento do seu filho. Ele está na fase crucial e final da temporada e está concentrado nisso. Onde ele vai jogar na próxima época continua em aberto», disse o tio e representante, Ihan Gündogan ao «The Guardian».



Capitão dos «citizens», Gundogan está no Etihad desde 2016 e disputou um total de 274 jogos até ao momento, tendo conquistado 11 títulos.