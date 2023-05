A Udinese admite perder Beto no próximo mercado de transferências. O dono da emblema italiano, Giampaolo Pozzo, assumiu que vai ser «impossível» segurar o avançado de 25 anos caso chegue uma oferta de um grande clube.



«Beto? um jogador com muito potencial e ainda é jovem. Mas se chegar uma proposta de um grande clube, vai ser impossível ficar com ele», admitiu, em declarações à Gazzetta dello Sport.



Beto chegou, lembre-se, à Udinese em 2021 e desde então marcou 21 golos em 60 jogos.